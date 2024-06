Nuove polemiche sull’assessore della Sanità Armando Bartolazzi. Ieri nell’assemblea socio sanitaria della Gallura, convocata a Olbia nell’auditorium del Museo Archeologico, diversi sindaci hanno rinunciato all’intervento in segno di protesta dopo che l’esponente della Giunta, collegato in videoconferenza, ha dovuto lasciare la seduta per impegni improrogabili.

Bartolazzi si è scusato con le autorità presenti, ma ciò non è bastato a placare gli animi in una riunione importante per fare il punto sulla situazione critica del sistema sanitario.

Qualcuno è riuscito a prendere la parola in tempo per farsi ascoltare dall’assessore, come il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e la sindaca di Santa Teresa Nadia Matta. Ma altri sindaci galluresi che attendevano il loro turno per prendere la parola hanno sbottato e lasciato l’assemlea in segno di protesta.

