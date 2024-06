Nelle scorse settimane, Desirè Manca e Daniela Falconi erano state protagonista di un acceso botta e risposta a distanza in seguito ad una mancata riunione.

L’assessora al Lavoro e la neo presidente dell’Anci si sono sentite ed hanno appianato le divergenze. Come dimostra una nota resa nota in maniera congiunta.

“L’assessora del Lavoro e la Presidente di Anci Sardegna rassicurano tutti sull’inesistenza di uno scontro istituzionale tra Assessorato e Anci, piuttosto una sincera volontà di collaborazione nell’esclusivo interesse dei cittadini sardi. Questa mattina infatti si è tenuto un primo incontro per portare a termine alcune misure a tutela dei lavoratori come ad esempio i Cantieri Lavoras. Inoltre, abbiamo iniziato a porre le basi per un nuovo percorso condiviso con l’obiettivo di perfezionare e migliorare questa misura affinché possa essere utile non solo agli utenti ma anche al territorio”.

