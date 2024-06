“Dopo una notte di dura opposizione del Pd e del centrosinistra, all’alba la destra estrema guidata da Giorgia Meloni ha scelto di spaccare l’Italia, imponendo col duro maglio della sua maggioranza l’approvazione della legge Calderoli sull’autonomia differenziata”.

Così Marco Meloni, senatore del Pd, ha spiegato quanto accaduto in aula nelle scorse 24 ore.

“Con la legge Calderoli si corona il disegno della destra estrema di dividere gli italiani in cittadini di Serie A, quelli che vivono nei territori più ricchi, e cittadini di Serie B, quelli residenti al Sud e nelle Isole. Qualora venisse data attuazione a questo sciagurato provvedimento, sarebbe per sempre impossibile colmare le pesanti disuguaglianze territoriali esistenti nel nostro Paese. La legge Calderoli è una pietra tombale sul principio di insularità, recentemente introdotto in Costituzione”.

