Grave incidente questa mattina sul ponte di Sant’Antioco nella Statale 126. Un 50enne di Carbonia è morto in uno scontro frontale tra un’Audi e una Citroen Picasso. Dopo lo schianto la sua auto si è ribaltata più volte, ma le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco. Gravemente ferito l’altro automobilista, un 48enne di Torino, soccorso e trasportato al Sirai in codice rosso.

