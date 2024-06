Brutto tamponamento tra un furgone e un tir a Oristano intorno alle 14.30. I Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti al Km 117.800 della ss131, in direzione Sassari, per la messa in sicurezza di un incidente stradale che ha visto un Fiat Ducato finire sotto un rimorchio.

Illesi i due conducenti, con l’autista del Ducato consegnato alle cure sanitarie del 118 per accertamenti. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica di un incidente che poteva avere serie conseguenze.

