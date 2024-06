Il Tribunale di Cagliari ha accolto in parte la richiesta della pm Rita Cariello nel processo per la morte di Mario Mulas, 75enne trovato senza vita l’8 ottobre in viale Elmas nel piazzale dell’azienda di ricambio pneumatici che gestiva con i figli. Il giudice Giorgio Altieri ha sentenziato quattro anni di carcere a Ilaria Gaviano, 39enne di Cagliari, e assolto Ciprian Baicenau, rumeno di 46 anni.

Mulas era stato rinvenuto una domenica mattina privo di vita davanti all’officina di gommista e, secondo la ricostruzione, era caduto nel tentativo di uscire dalla finestra di casa dopo aver subito una rapina. Secondo l’accusa però a rapinarlo erano stati Gaviano e Baicenau che lo rinchiusero in una stanza. L’anziano provò a liberarsi, ma scivolò malamente a terra perdendo la vita.

