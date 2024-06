Complici le alte temperature e la scarsa piovosità, la Protezione Civile ha diramato in buona parte del territorio regionale un’allerta incendi tra codice giallo (pericolosità media) e codice arancione (pericolosità alta).

In particolare, venerdì 21 giugno 2024 l’area di Cagliari è interessata da una previsione di pericolo alto in quanto “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it