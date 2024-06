Sardegna rimandata nella tutela della salute: lo rivela l’analisi condotta dai 104 esperti raggruppati dal Crea Sanità, il Centro per la ricerca economica.

L’indagine si basa su 20 indicatori articolati su cinque punti: equità, appropriatezza, esiti, innovazione, economico-finanziaria e sociale. Tallone d’Achille, secondo il report, la quota di persone che rinuncia a farsi curare per problemi economici, distanza e lista d’attesa.

Non bene nemmeno l’indice di implementazione della rete oncologica. Troppo elevato anche il tasso di over 75 non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale.

