“Con il collega siciliano Antonio Nicita abbiamo presentato al DL coesione, in esame in Commissione bilancio al Senato, un emendamento che inserisce espressamente, tra gli obiettivi della perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno, quello di contrastare gli svantaggi derivanti dal fattore insulare”. Lo annuncia il senatore sardo del Pd, Marco Meloni.

“La nostra proposta è stata approvata: da oggi l’insularità dovrà essere tra le priorità per il funzionamento del fondo perequativo infrastrutturale” aggiunge il parlamentare dem. “Ringrazio il Sen. Nicita per aver condotto questa battaglia e tutti i colleghi della Commissione Bilancio per questo importante traguardo raggiunto. Si tratta infatti di risorse fondamentali per attivare gli investimenti per colmare i gap infrastrutturali e azzerare le disparità nell’accesso ai servizi dei residenti nelle Isole rispetto ai cittadini del continente. Adesso il Governo non ha più scuse: sull’insularità servono fatti concreti”.

