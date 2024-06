La Sardegna è la regione con più Comuni premiati con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. L’Isola sbanca alla presentazione a Roma della guida “Il Mare più bello 2024”, grazie ai territori di Baunei (Nu), Domus de Maria (Sud Sardegna), Cabras (Or), Santa Teresa di Gallura (Ss), San Teodoro (Ss) Posada (Nu) e Bosa (Or).

A seguire la Toscana rappresentata da Castiglion della Pescaia (Gr), Capraia Isola (Li), Isola del Giglio (Gr), Capalbio (Gr) e Marina di Grosseto (Gr). Poi la Campania con Salerno e i comuni di San Giovanni a Piro (Sa), Castellabate (Sa) e San Mauro Cilento (Sa). Tre comuni a Cinque Vele per la Puglia con Nardò (Le), Vieste (Fg) e Gallipoli (Le).

A proposito della Puglia, risulta essere la prima regione per pulizia delle acque secondo le attività di monitoraggio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che ha aggiornato la classificazione dei tratti di costa adibiti alla balneazione. I chilometri di costa in qualità “eccellente” vedono quindi in testa la Puglia (99,7%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99%), Sardegna (98,4%) e Toscana (98,2%).

Durante il 2023, il Snpa ha prelevato circa 26mila campioni di acqua di mare e oltre 2.300 campioni di acque di fiumi e laghi, per un totale di più di 28mila campionamenti. Sono due i parametri microbiologici in base ai quali viene valutata la balneabilità delle acque: le concentrazioni di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Complessivamente, sono 4.710 le aree su cui viene svolto il monitoraggio.

