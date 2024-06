Gravissima una sub di 53 anni impegnata in un’immersione a Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius.

La donna è stata trasportata in elicottero al Brotzu di Cagliari.

Da quanto si è appreso, la donna, una turista in vacanza in Sardegna, è uscita in barca con i familiari raggiungendo il largo di Cala Pira, dove si è immersa. Poi il malore improvviso.

I primi soccorsi dei familiari, poi l’allarme e l’arrivo dell’elisoccorso che ha accompagnatao la 53enne in ospedale.

Sul posto la Capitaneria di porto e i carabinieri del Radiomobile di San Vito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

