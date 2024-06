Gian Marco Cireddu, luogotenente dell’Aeronautica militare, è stato insignito della medaglia d’argento al valore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un orgoglio per tutta la comunità di San Vito, come rende noto l’amministrazione comunale.

La medaglia gli è stata conferita poiché come “Operatore di Bordo di elicottero impegnato in una missione a favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, operava senza risparmiarsi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con spirito di sacrificio e abnegazione contribuendo in prima persona a portare in salvo 23 persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni”.

“Ciò che più interessa ad una comunità testimone di una azione così altruista, infatti, non è l’aspetto legato alla professione che Gian Marco svolge, per il quale ci sono l’Aeronautica Militare ed i vertici istituzionali ad occuparsene, piuttosto è l’aspetto umano del gesto che lo ha visto protagonista e che ci restituisce l’immagine di un Sanvitese che per il suo l’impegno, alla luce di quanto accaduto, si riempie di significati concreti e tangibili”.

