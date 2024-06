Giorgia Frau, 25 anni di Villasimius, ha ricevuto il premio America Giovani come uno dei migliori talenti universitari d’Italia.

Una rivincita per lei, come ha svelato nel corso di un post pubblicato sui social.

“Desidero ringraziare una maestra e un professore di liceo che mi hanno detto che probabilmente non mi sarei mai laureata. Le loro parole hanno creato in me una sfida personale”.

A darle il premio è stata la Fondazione Italia Usa: la missione è quella di promuovere l’eccellenza e sostenere i giovani talenti.

