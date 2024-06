Non ce l’ha fatta Anna Maria Depin, la sub di 53 anni colta da un malore improvviso mentre era impegnata in una immersione a Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius.

La donna era stata ricoverata d’urgenza al Brotzu di Cagliari. È deceduta oggi nel reparto di Rianimazione.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

La turista, originaria della Liguria, si trovava in vacanza in Sardegna con la sua famiglia.

