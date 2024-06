Polemica sul servizio di SkyTG24 dal titolo “Estate 2024: in Puglia il mare più pulito d’Italia”. Ma l’immagine mostrata dal conduttore è quella della spiaggia di Tuerredda, in Sardegna.

Subito la notizia diventa virale grazie a un post pubblicato dal consigliere regionale del M55, Gianluca Mandas.

Durante il servizio, infatti, si è parlato dell’attività di monitoraggio del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente), che ha decretato la Puglia come regione con il mare più pulito. Ma appena dopo, arriva il commento del consigliere sardo: “La Puglia è senza dubbio una bellissima terra – scrive nella sua pagina Facebook -, ma cari amici di SkyTg24 quella sullo sfondo è la spiaggia di Tuerredda in Sardegna”.

Sotto il post sono centinaia i commenti di sardi che sottolineano come non sia la prima volta che una foto di una spiaggia dell’Isola venga utilizzata per sponsorizzare litorali di altre zone d’Italia.

