Prima hanno tentato di rubare un’auto a Cagliari, poi si sono diretti a Monserrato per dare fuoco ad alcune vetture, dopo aver fatto razzia di benzina.

Sono tre i denunciati dai carabinieri nell’operazione-lampo che si è servita di testimonianze e delle immagini della videosorveglianza del Comune di Monserrato. Per tutti l’accusa è di furto aggravato e di incendio di tre auto.

Da quanto è emerso, i tre malviventi avrebbero agito questa notte secondo uno schema ben preciso: prima avrebbero rubato un’auto a Cagliari, dopo averne aperta un’altra per portare via alcuni abiti conservati nell’abitacolo. Dopodiché si sono diretti a Monserrato, dove hanno asportato della benzina da un furgone parcheggiato. Con la bottglia colma di infiammabile, hanno dato fuoco a una macchina parcheggiata dalla sera prima, con le fiamme che hanno danneggiato altre due macchine in sosta.

Allo stesso tempo sono stati allertati i carabinieri di Monserrato, che hanno avviato subito le indagini, identificando i presunti responsabili.

Ora il fascicolo passa alla Procura della Repubblica di Cagliari.

