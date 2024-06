Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza privata, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sua ex moglie.

Con queste accuse è stato arrestato questa mattina a Samassi un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine applicativo di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e dalla Procura della Repubblica di Lecco.

Dopo essere stato condotto presso la stazione dei carabinieri per il fotosegnalamento e l’espletamento delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nella propria abitazione dove dovrà scontare un anno di detenzione domiciliare per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, violenza privata, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sua ex moglie.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it