Paura per un agente della Forestale di 50 anni precipitato ieri pomeriggio dal tetto della sua abitazione a Nughedu Santa Vittoria. L’uomo è in gravi condizioni e i soccorsi del 118 sono intervenuti subito, richiedendo l’intervento dell’elicottero dell’Areus per il trasporto immediato al Brotzu di Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Ghilarza, il forestale stava effettuando alcune riparazioni, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio facendo un volo di circa quattro metri.

