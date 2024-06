Scontro frontale questa notte nella zona di San Gemiliano a Sestu. Un’auto guidata da un 26enne e con altri due giovani a bordo si è scontrata contro un’altra macchina occupata da una donna di Sarroch e da un uomo di Assemini. I due sono rimasti feriti nell’incidente e trasportati dal 118 in ospedale, dove la prognosi è di 15-30 giorni.

Illesi invece i ragazzi a bordo dell’altra auto, il cui conducente è stato sottoposto al test dell’alcool che è risultato di oltre due volte superiore al limite consentito per poter stare alla guida di una macchina. I carabinieri di Sestu gli hanno così sequestrato la patente e il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

