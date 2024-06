Primo vero grande banco di prova per la Giunta Todde che oggi porta in Consiglio regionale la cosiddetta legge Salva Sardegna. La moratoria che blocca per i prossimi 18 mesi la realizzazione di impianti di energie rinnovabili nell’Isola è il primo passo che la nuova amministrazione intende fare contro la speculazione energetica, ma è anche il primo provvedimento che testerà la tenuta della maggioranza.

La presidente Alessandra Todde ha riunito ieri i capigruppo, esortando i suoi consiglieri ad “essere tutti allineati e preparati”. Concetto ribadito anche questa mattina nella riunione di Giunta iniziata intorno alle 9 prima dei lavori in Consiglio fissati per le 10.

“Il provvedimento deve essere approvato velocemente, non credo che ci siano margini per modifiche” ha affermato ieri Todde. “Gli emendamenti sono stati discussi in commissione, quindi punteremo a un’approvazione immediata”. E sotto la sede del Consiglio, in concomitanza con la seduta, saranno presenti con un sit-in i comitati contro la speculazione.

