È sbarcata al molo di Porto Torres con 60 ovuli di eroina e cocaina.

Si tratta di una donna di nazionalità nigeriana, in arrivo in Sardegna a bordo di una nave proveniente da Genova. Dopo essere stata sottoposta ai controlli, ha mostrato evidenti segni di nervosismo ed è stata trovata in possesso degli involucri contenenti la sostanza stupefacente di poco meno di un chilo e perfettamente sigillati.

Per la donna è scattato duque l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ora si trova nel carcere di Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.

