Era caduto dal pianale di un mezzo in movimento ad Olbia ed è morto in ospedale dopo alcune settimane di ricovero. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sul decesso di un 55enne e ora i Carabinieri di Olbia indagano per accertare una possibile mancata osservanza delle misure antinfortunistiche che potrebbe aver portato all’incidente.

Secondo i rilievi della polizia giudiziaria, l’autista stava operando su un grosso mezzo quando è precipitato riportando ferite letali. Sul caso, oltre al pm Alessandro Bosco e ai Carabinieri, lavorano anche gli ispettori dello Spresal.

