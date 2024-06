Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, Roberto Piccoli è vicinissimo all’approdo al Cagliari.

Da giorni il club rossoblù sta lavorando con l’Atalanta per un accordo che possa consentire all’attaccante di sbarcare in Sardegna. Nell’ultima stagione, Piccoli ha giocato 35 partite in Serie A col Lecce mettendo a referto 5 gol.

Il suo nome dovrebbe seguire quelli dell’allenatore Davide Nicola e del difensore Sebastiano Luperto, che dovrebbero essere annunciati nelle prossime ore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it