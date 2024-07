Nasce una nuova formazione politica in Sardegna che raggruppa i principali soggetti indipendentisti: si tratta di Repùblica. La presentazione è avvenuta nella giornata odierna per la voce di Gabriele Littera, sindaco di Serramanna.

Ecco la nota pubblicata dal gruppo.

“Oggi nasce Repùblica, una forza politica indipendentista unitaria e pluralista che, attraverso la pratica del metodo della nonviolenza e della partecipazione, lavora per la diffusione della coscienza nazionale sarda, per il diritto all’autodeterminazione del popolo sardo, per la sovranità delle istituzioni e dei cittadini sardi sul proprio territorio nazionale nella prospettiva di una Repubblica di Sardegna – libera, prospera, giusta e federale – pienamente inserita nel contesto mediterraneo ed europeo. Le attiviste e gli attivisti fondatori provengono da varie esperienze e traiettorie politiche ma nell’ultimo periodo hanno condiviso percorsi comuni e condividono comuni prospettive. Abbiamo deciso di ritrovarci, di andare oltre le divisioni e la balcanizzazione del nostro indipendentismo di riferimento, di semplificare l’offerta politica della nostra area, di unire le nostre esperienze, le nostre storie e le nostre competenze. Insieme sentiamo l’esigenza di un luogo politico comune che va oltre le sigle attuali; che rilancia l’azione e la presenza indipendentista nella società sarda. Insieme fondiamo un soggetto politico che nei prossimi mesi troverà strutturazione, organizzazione e radicamento territoriale e che, come in tutte le nazioni senza Stato, interpreterà il prezioso ruolo di vigilanza e argine alle politiche unioniste”.

