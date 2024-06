Uno scontro mortale è avvenuto a Macchiareddu intorno alle 8 di questa mattina: un’auto e una moto hanno impattato, ad avere la peggio è stato il centauro.

Secondo una prima ricostruzione, un’invasione di corsia avrebbe generato lo scontro avvenuto in via delle Saline, nelle vicinanze dell’Antica Casa Marini. Per la vittima, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica è in corso d’accertamento.

Sul posto due ambulanze del 118, la polizia municipale di Assemini, i carabinieri e i vigili del fuoco.

