Un 14enne è ricoverato in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un grave incidente avvenuto in moto.

Secondo una ricostruzione della dinamica, il giovane stava rientrando a Castelsardo da una festa vissuta a Tergu. Lo scooter era guidato da un amico che, nella notte, si è scontrato contro un cinghiale comparso all’improvviso sulla strada.

Il ragazzino è caduto sull’asfalto ed ha sbattuto la testa. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del 118. Quindi la corsa in ospedale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it