La Dinamo Sassari comunica di aver sottoscritto un accordo con il lungo americano Nate Renfro. Classe 1996, 203 cm, nato a Tucson Arizona, nelle ultime due stagioni e mezzo in Grecia prima con il Paok e poi nel Peristeri di Spanoulis.

Renfro ha giocato con il Peristeri le Final Four di BCL 2024 a Belgrado, perdendo in semifinale 97-93 contro il Tenerife. Si tratta di un giocatore dotato di grande atletismo sui due lati del campo.

Veloce, rapido di piedi, esplosivo, ha capacità di poter essere un eccellente rollante, di andare sempre a rimbalzo e di riuscire a cambiare su tutti in difesa.

“Giocatore che conosco molto bene, l’ho sempre seguito in questi anni, sono molto contento di averlo firmato, non è stato facile perché è un giocatore che ha fatto benissimo in Grecia e ha fatto le final four di BCL. Ha sempre interpretato al meglio il suo ruolo, professionista super e ragazzo che può darci tantissimo in termini di energia e atletismo” ha commentato il ds Federico Pasquini.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it