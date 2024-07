Dopo l’assalto subìto a Sassari, la Mondialpol minaccia lo sciopero e si appella al ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Qualora non dovesse ricevere risposte, sarebbe pronta a fermare tutti i servizi.

“Vogliamo capire come il Ministero abbia intenzione di mettere in sicurezza la nazione a tutela delle persone e dei beni che ogni giorno consentono la libera circolazione del denaro e quindi la funzionalità del sistema Paese. In mancanza di risposte forti, a tutela della sicurezza delle nostre persone, ci vedremo costretti a sospendere i nostri servizi” fanno sapere.

Il motivo dell’appello è dovuto alla preoccupazione che viene riscontrata per fatti che avvengono in tutta l’Italia.

“Abbiamo in passato cercato nelle Istituzioni ascolto, senza ricevere, però, la necessaria attenzione. Ci sembra di enorme gravità constatare che intere parti del territorio nazionale siano lasciate a se stesse. Negli ultimi mesi, gli attacchi a furgoni blindati e i tentativi di rapina si sono moltiplicati, segno palese di un acuirsi della condizione di tensione e pericolo”.

