Un posto totalmente riqualificato a Cagliari: si tratta del parco di via Bainsizza, sopra il colle di Tuvixeddu. L’area, per diverso tempo abbandonata, ha assunto un tono da vero e proprio parco pubblico con giochi per bambini, attrezzi sportivi e un prato curato.

“È una delle iniziative finanziate con risorse europee o comunali che sono state realizzate grazie al lavoro di questi anni nato dalla mozione di cui sono stato primo firmatario” spiega il consigliere comunale Roberto Mura.

