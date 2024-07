Anche il noto giornalista Enrico Mentana si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Comunardo Niccolai, storico difensore del Cagliari campione d’Italia. Sui social il direttore del Tg di La7 ha voluto dedicare un pensiero al leggendario rossoblù.

“Mai avrei immaginato di vedere Niccolai in mondovisione” scrive Mentana ricordando una celebre frase del tecnico Scopigno. “Il commento beffardo di Manlio Scopigno all’inizio dell’avventura mondial in Messico dava il senso del rapporto tra l’allenatore del Cagliari campione e il suo stopper, ingenerosamente ricordato come il re degli autogol. Ma di quella squadra indimenticabile Niccolai, che se ne è andato stamattina, era un perno. E per noi ragazzini il suo nome, Comunardo, e quello della mezzala Greatti, Ricciotti, erano irresistibili”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it