Guai per un 34enne che domenica notte a Quartu ha sfondato a calci la vetrina di un bar e rubato diversi Gratta e Vinci più una bottiglia di spumante, per poi darsi alla fuga. L’assalto è avvenuto in via Monsignor Angioni, ma grazie a una tempestiva segnalazione la Polizia lo ha rintracciato quasi subito.

Gli agenti del commissariato di Quartu, con i colleghi di via Amat, si sono precipitati in zona e sono riusciti a bloccarlo vicino al cimitero. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che ha permesso di ricostruire la dinamica: l’uomo ha infatti rubato 130 tagliandi, per un valore complessivo di 264 euro e la bottiglia di spumante. La refurtiva è tornata ai titolari del bar, mentre il 34enne si trova ora ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato.

