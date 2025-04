Serramanna, rissa furibonda in piazza: 7 persone denunciate

Rissa violenta a Serramanna. Ieri pomeriggio, in piazza Matteotti, c’è stato un acceso diverbio tra gli occupanti di due automobili, inizialmente coinvolte in un incidente stradale, che è rapidamente degenerato in uno scontro fisico. Immediato l’intervento tempestivo dei Carabinieri per evitare conseguenze ancora più gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Stazione dei Carabinieri di Serramanna, con il supporto della Stazione di Furtei e dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Sanluri, l’episodio è scaturito da un impatto tra una Ford C-Max, guidata da un 29enne già noto alle forze dell’ordine, e una Ford Focus riconducibile a un altro giovane, anch’egli con precedenti.

La collisione tra i due veicoli ha scatenato un’accesa discussione tra i conducenti, attirando sul posto altre persone, presumibilmente legate da vincoli familiari con i protagonisti dell’incidente. Nel giro di pochi minuti, la situazione è precipitata in una rissa vera e propria, coinvolgendo 7 persone tra residenti e domiciliati nelle zone di Serramanna e Sestu. Solo l’intervento delle pattuglie dell’Arma, allertate attraverso il numero d’emergenza 112, ha permesso di riportare l’ordine e scongiurare il rischio di gravi ferimenti.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, l’ascolto dei testimoni e l’esecuzione di ricognizioni fotografiche, hanno permesso di identificare con certezza i partecipanti alla rissa. A conclusione delle attività investigative, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà i 7 soggetti coinvolti, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata.

