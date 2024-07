L’assalto alla Mondiapol di Sassari ha scosso tutta la Sardegna. Oggi le guardie giurate sono scese in piazza nel capoluogo turritano e a Cagliari.

Con loro anche i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che hanno indetto un giorno di sciopero.

“Lo Stato è il grande assente da questa vicenda – dichiara all’Ansa Cristiano Ardau, segretario generale Uiltucs Sardegna -, venerdì a Sassari si è rischiato tantissimo. Stato che ha deciso di non presidiare il territorio ma soprattutto di non proteggere le guardie giurate e gli istituti di vigilanza cui è stata negata la dotazione di armi più adatte per difendersi e rispondere a queste situazioni”,

“Venerdì – dice all’Ansa Antonio Piredda, agente della Vedetta 2 Mondialpol – siamo rimasti sotto attacco terroristico, con un commando ben addestrato militarmente. È mancato un piano di emergenza con un adeguato protocollo di sicurezza per poter fronteggiare queste situazioni. Noi non possiamo fronteggiare un commando che usa armi da guerra ed esplosivi, siamo dotati solo di armi corte e fucili calibro 12. Nonostante tutto, con il nostro servizio abbiamo garantito il pagamento delle pensioni e delle quattordicesime in tutto il nord Sardegna e nella provincia di Nuoro. Chiediamo di avere aiuti e vicinanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine”.

“I lavoratori della sicurezza svolgono un’attività centrale per la vita di tutti noi, e questo non è percepito fino in fondo”, afferma il segretario generale della Cgil di Sassari, Massimiliano Muretti, che aggiunge: “Altra questione è la gestione complessiva dei soldi, appaltata senza verificare se esistano le condizioni generali di sicurezza e riferirsi a normative che risalgono al 1940 è un limite che mette a rischio l’incolumità dei lavoratori e ci fa ricadere ogni paio di anni in questa condizione”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it