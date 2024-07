Un uomo fuma in spiaggia e poi sotterra la sigaretta sotto la sabbia. Avviene a Porto Ottiolu, litorale di Budoni. A riportarlo è la pagina social di “Welcome to Sardegnas”.

il video è stato girato da una signora, che avrebbe poi “sgridato” l’uomo per il gesto.

Sui social lo sdegno è stato piuttosto notevole contro il protagonista del gesto. Tanti altri invece se la sono presa contro l’autrice del video.

“È inutile parlare di inciviltà se pensiamo a filmare invece di risolvere le cose con le parole”, “Filmano ma non intervengono”, “Invece di fare il video perché non gli ha dato una pappina sul collo” scrivono alcuni.

C’è anche chi le ha dato dell’ “infame” per aver ripreso la scena.

Centinaia però i commenti che condannano l’inciviltà che avviene nelle spiagge sarde nonostante le regole.

