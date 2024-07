Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Antioco.

Per cause ancora da accertare, uno scooter e un’automobile si sono scontrati in via Matteotti. Ad avere la peggio, una coppia di Somma Lombardo: l’uomo, 50 anni, e sua moglie sono stati trasportati rispettivamente al Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato.

I due viaggiavano a bordo della moto che, in seguito all’impatto, è finita a terra. L’uomo avrebbe sbattuto la testa.

Sul posto gli agenti della Polizia locale e due ambulanze.

