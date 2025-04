Lol 5, finale: ecco come è andata a Geppi Cucciari

Si è chiusa la quinta edizione di Lol – Chi Ride è fuori, il noto programma di comicità di Amazon Prime Video. La vittoria è andata a Federico Basso, storica figura di Zelig, che è riuscito a superare in finale Geppi Cucciari.

La comica di Macomer, dopo aver resistito per quasi 6 ore alle battute non memorabili dei colleghi, è caduta nella risata in finale proprio contro Basso, comico con cui ha collaborato per diversi anni proprio a Zelig. I due erano entrati insieme a inizio programma.

Per spingere alla risata uno dei due, sono “scesi in campo” anche i presentatori Angelo Pintus e Alessandro Siani. Ma la Cucciari ha riso in un momento in cui ha cercato di “attaccare” il suo avversario. Resasi conto subito di aver riso, ha festeggiato con grande piacere il successo dell’amico.

Lacrime finali per Federico Basso, che non pensava di poter essere il nuovo vincitore. Succede a Ciro Priello (The Jackal), Maccio Capatonda, Fabio Balsamo & Luca Bizzarri, e Giorgio Panariello.

Basso ha deciso di condividere il montepremi in beneficenza con Geppi, la quale ha destinato i soldi all’Airc, PizzAut e Dinamo Camp.

