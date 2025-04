Trasferta vietata ai tifosi del Cagliari, l’Empoli si smarca (di nuovo)

Dopo la conferma del divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari da parte del prefetto di Firenze, l’Empoli calcio ha pubblicato un comunicato stampa inerente la questione.

Di fatto, il club ribadisce l’assenza di responsabilità nella decisione e la volontà di accogliere sempre i tifosi delle diverse parti d’Italia.

“Nella mattinata di ieri abbiamo appreso con stupore e rammarico quanto comunicato dalla società Cagliari Calcio. Teniamo a ribadire, come già detto, che la nostra società ha agito tenendo conto prima della raccomandazione contenuta nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025 ed in seguito della richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di rimandare la decisione, sentito anche il Questore, al Prefetto di Firenze.

Decisione, arrivata nella serata di ieri, con l’ordinanza adottata dal prefetto di Firenze al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che vieta la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna. Ordinanza, come spiegato dalla Prefettura stessa, adottata sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio nazionale del 25 marzo a cui ha fatto riferimento fin da subito anche la nostra società.

Una decisione anticipateci in precedenza per le vie brevi e di cui eravamo già a conoscenza, e, ci teniamo a precisare, non di stretta competenza dell’Empoli Football Club, con un provvedimento preso per fatti che non riguardano direttamente la nostra società, la nostra città e la nostra tifoseria. Siamo sempre stati e continueremo ad essere collaborativi con le autorità competenti, rispettando ogni decisione.

Ma soprattutto, vogliamo ribadire, come l’accoglienza del tifoso ospite nel nostro stadio non sia mai venuta meno e mai la nostra società metterà in atto una discriminazione territoriale nei confronti di alcuna tifoseria e di tutte quelle persone che seguono con passione e amore la propria squadra del cuore”.

Intanto il Cagliari ha deciso di presentare un ricorso d’urgenza al Tar di Firenze per opporsi alla decisione e permettere ai supporter rossoblù di assistere alla gara di domenica. Il TAR dovrebbe pronunciarsi entro il pomeriggio di domani, 4 aprile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it