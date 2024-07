I Carabinieri di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni per violazione di divieto di avvicinamento alla parte offesa.

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, emessa il 10 giugno 2024 dal Tribunale di Cagliari, è stato segnalato alle autorità per aver violato tali divieti.

La vicenda ha avuto inizio il 1° giugno 2024, quando i Carabinieri hanno deferito l’uomo per maltrattamenti in famiglia. Secondo gli accertamenti svolti dagli operanti, dal 2020 l’uomo avrebbe attuato nei confronti della moglie reiterati maltrattamenti consistiti in minacce, vessazioni psicologiche e percosse.

La vittima, una donna di 49 anni, dopo l’ennesimo episodio ha trovato il coraggio di sporgere querela, facendo emergere una situazione di grave disagio e pericolo.

A seguito della denuncia è stato attivato il protocollo “Codice Rosso” per garantire una rapida protezione della vittima, la quale è stata messa in contatto con un centro antiviolenza e, insieme ai due figli minorenni, si è stata trasferita presso l’abitazione dei genitori.

Nonostante la misura cautelare emessa, l’uomo ha violato i divieti impostigli recandosi presso la palestra dove la vittima si trovava per allenarsi e contattandola in altre occasioni mediante le chat degli applicativi social-network. Tali violazioni hanno aggravato ulteriormente la situazione, suggerendo la persistente pericolosità dell’uomo.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata delle nuove violazioni, con richiesta di aggravamento della misura cautelare.

