Medio Campidano, mandato d’arresto europeo: 39enne in manette

I Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato un 39enne residente nel Medio Campidano, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

Il provvedimento è stato disposto per un grave episodio di lesioni personali aggravate, commesso nel 2023 nella regione della Baviera in Germania. L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione e, in accordo alla normativa europea, è stato associato alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.

