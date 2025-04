Siurgus Donigala in lacrime per l’ultimo saluto a Martina Porcu

In centinaia si sono recati per stringersi attorno alla famiglia e porgere l'ultimo saluto alle 20enne tragicamente scomparsa in un incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì