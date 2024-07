Sono tutti motociclisti le tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla provinciale 11, nel comune di Paulilatino.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di persone residenti in Sardegna, di età compresa tra i 27 e i 30 anni.

Facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta.

La dinamica è ancora in causa d’accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il primo contatto è avvenuto tra l’auto e una moto. Le altre moto sono andate a sbattere contro il veicolo, e i quattro centauri sono finiti a terra. Tre di loro sono morti sul colpo.

Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il condudente della vettura che ha impattato con le moto.

