Il Comune di Cagliari ha portato a compimento alcuni lavori di riqualificazione delle piste ciclabili in via Is Mirrionis e via San Michele.

A rendere noti i lavori l’associazione Fiab sui propri canali social.

“Riteniamo positivi gli interventi fatti che vanno nella direzione, una volta ultimati, di migliorare la sicurezza dei pedoni e ciclisti. Nello specifico, bene la realizzazione di due attraversamenti ciclabili, il posizionamento del cordolo necessario nelle piste bidirezionali e il semaforo ciclabile”.

