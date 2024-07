Erano arrivati in gommone su degli scogli a Torre delle Stelle, ma la troppa imprudenza ha rischiato di costargli caro. Due turisti sono rimasti feriti in maniera non grave ieri pomeriggio intorno alle 16 nelle rocce di Cannesisa.

Uno dei due giovani è caduto malamente ferendosi a una mano, mentre il secondo ha sbattuto la testa negli scogli cadendo mentre cercava di recuperare la cassetta con le medicazioni nel gommone. I due ragazzi sono riusciti ad allertare i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza e l’elisoccorso. Trasportati al Brotzu di Cagliari, per i turisti fortunatamente non sono state riscontrate ferite gravi.

