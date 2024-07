Stavano lasciando la Sardegna ma in valigia avevano sabbia e sassi asportati dalla spiaggia. Nei guai 4 turisti che dopo aver trascorso un periodo di vacanza sono stati fermati al porto Isola Bianca di Olbia perché trovati in possesso di materiale rubato dalle spiagge.

Nei loro bagagli c’erano conchiglie e pietre raccolte sul litorale di Budoni, che sarebbero state parte del loro souvenir di viaggio in terra sarda. Gli agenti della security dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato tra domenica e questa mattina, una coppia di Latina in partenza per Civitavecchia a bordo di un’auto e una di tedeschi che viaggiavano in camper diretti a Genova.

Tutto il materiale sequestrato è stato poi consegnato alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it