Tornerà questa settimana il famigerato anticiclone africano, con temperature in aumento oltre i 40°C al Sud. Antonio Sanò, fondatore de IlMeteo.it, comunica che già da oggi “assisteremo all’avanzata dell’anticiclone africano che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa. Si tratta di correnti d’aria calda di matrice subtropicale che provocherà, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un’impennata delle temperature”.

Il caldo si farà sentire in particolare da martedì 9 luglio e per i giorni a seguire sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori. In Sardegna le temperature si avvicineranno ai 40°C. Queste condizioni ci accompagneranno per buona parte della settimana, almeno fino a giovedì 11.

Solamente verso il successivo weekend l’anticiclone potrebbe venire bucato dall’arrivo di correnti d’aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa, che andrebbero poi ad interagire con le masse d’aria molto calde e umide trasportate sul bacino del Mediterraneo dall’anticiclone africano.

