Nella tarda serata di mercoledì 10 luglio, a Cagliari, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un uomo di 54 anni per tentata rapina aggravata.

Intorno alle 20.45 il conducente di un autobus del CTM, linea 5, ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato perché sul mezzo erano presenti due uomini che litigavano, di cui uno armato di coltello.

Un primo equipaggio delle Volanti ha raggiunto l’autobus in via Roma, a bordo del quale sono stati visti i due uomini discutere: uno seduto su una sedia a rotelle e un altro in piedi che tentava di sottrargli il borsello. Gli agenti sono intervenuti prontamente, mentre l’uomo in piedi, approfittando della circostanza e credendo di non essere visto, ha cercato di nascondere un coltello tra i sedili. Cosa che non è sfuggita a un poliziotto che ha immediatamente recuperato il coltello da cucina con una lama da 11 centimetri.

Il 54enne, già gravato da precedenti di polizia per reati analoghi, è stato condotto presso gli uffici della Questura e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentata rapina aggravata.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.

