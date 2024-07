È quando accaduto a un noto ristorante di Cagliari qualche settimana fa.

Una turista spagnola ha voluto lasciare una recensione negativa con una sola stella su TripAdvisor dopo aver visto una bandiera palestinese all’interno del locale. “È di cattivo gusto”, ha commentato.

Il titolare del ristorante, Dario Torabi, ha ripostato il commento della turista replicando sui suoi social: “Solo l’amore ci può salvare”.

Intanto però il locale ha subito un danno d’immagine per quanto riguarda il suo posizionamento nella classifica dei ristoranti più amati a Cagliari. Per questo la notizia ha fatto il giro dei social e i suoi supporter sono già in azione per “restituire” al ristorante le stelle perse dopo la recensione.

