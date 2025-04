Oristano, al San Martino in servizio una neuropsichiatra infantile

Continua il potenziamento dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, che si è di recente arricchito di una nuova figura: la neuropsichiatra infantile Francesca Banditelli. La specialista si occupa di patologie neurologiche, nello specifico epilessia, cefalea e disturbi del sonno e prende in carico i pazienti da 0 a 16 anni.

“L’acquisizione di questa nuova figura professionale – spiega la direttrice del reparto di Pediatria Enrica Paderi – permetterà alle famiglie di non dover più spostarsi verso gli altri centri della regione, come Cagliari o Sassari, per una visita neurologica. I bambini con patologie come epilessia, cefalea o disturbi del sonno potranno essere presi in carico qui in reparto e, solo nel caso sia necessario, essere indirizzati verso altre strutture”.

L’acquisizione della nuova specialista si inserisce in un percorso di implementazione e di crescita del reparto di Pediatria, che nel 2022 contava appena cinque medici (quattro più la responsabile). Oggi invece ha un organico di otto medici strutturati più due a contratto libero professionale.

“Rappresenta una delle realtà più qualificate a livello regionale” afferma il direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it