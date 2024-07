Su Villa Certosa, storica dimora estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi, c’è l’interesse del colosso alberghiero del lusso Four Season, controllato da Bill Gates.

La villa, che è in vendita da mesi con una base di 500 milioni di euro, secondo quanto riporta Ansa, è stata visitata da emissari del gruppo alberghiero. Presentatisi in Sardegna diverse volte per fare un sopralluogo. L’intenzione sarebbe quella di renderla una residenza super lusso.

Four Season gestisce oltre 100 hotel e resort nel mondo con più di 40mila dipendenti. Dovranno battere la concorrenza del ricchissimo Hassanal Bolkian, sultano del Brunei.

