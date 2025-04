Centinaia di sardi partiti questa mattina dalla Sardegna insieme ad Alessandra Todde per raggiungere il corteo nazionale del M5S contro il riarmo a Roma

“Giù le mani da Alessandra Todde”: 5 Stelle in corteo a Roma

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle della Sardegna sono in corteo a Roma per dire no al riarmo dell’Europa. I militanti hanno anche esposto uno striscione con la scritta “Giù le mani da Alessandra Todde”.

“Centinaia di sardi partiti questa mattina dalla Sardegna insieme ad Alessandra Todde per raggiungere il corteo nazionale del M5S contro il riarmo a Roma. Tante le bandiere del Movimento e quelle della pace” fanno sapere in una nota.

